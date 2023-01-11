Принимали участие в состязаниях и олимпийские чемпионы Фото: Михаил ФРОЛОВ

На новогодних каникулах россияне не только ели салаты и смотрели сериалы, но и активно проводили время. За 10 праздничных дней в регионах страны прошла традиционная Декада спорта и здоровья. Во время нее для всех желающих проходили спортивные соревнования, массовые физкультурные мероприятия, в том числе, спартакиады, фестивали, детские старты. Выполняли любители спорта и нормы ГТО.

По словам зампреда Правительства РФ, на начало 2023 года спортом активно занимается уже больше 3,5 млн россиян – каждый из них присоединился к Декаде порта и здоровья. К слову, самих мероприятий в этом году состоялось больше, чем в прошлом.

- Уверен, у нас есть отличный задел для выполнения в 2023 году показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» и вовлечению большего числа граждан к занятиям физкультурой и спортом, что нам и поручил Президент России Владимир Путин, - сказал Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, в этом году львиная доля мероприятий Декады спорта и здоровья приурочена к празднованию 100-летия Министерства спорта как государственного органа управления сферой спорта и физкультуры.

- В этом году многие именитые спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира присоединились к соревнованиям Декады. Радует, что в этом году Декада прошла и на новых территориях – к примеру, жители Луганской Народной республики 1 января вышли на старт легкоатлетического забега, - отметил министр спорта России Олег Матыцин.

В Москве, например, прошел «Турнир сильнейших» - городские состязания по художественной гимнастике, в Красноярском крае – «Рождественские встречи» по волейболу, в Чувашской Республике - соревнования по спортивной ходьбе. А в Одинцове Московской области прошла 53-я «Манжосовская лыжная гонка», в которой приняли участие олимпийский чемпион Александр Легков и трехкратный призер Игр Александр Завьялов.

В Истринском районе Подмосковья состоялся новый формат соревнований для профи и любителей «Кубок Головино». В нем принял участие трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов.

А в Екатеринбурге не обошлось без традиционных легкоатлетических «Рождественских стартов». И здесь не обошлось без именитых спортсменов: в прыжках в высоту соревновалась олимпийская чемпионка Мария Ласицкене. А в Курганской области прошла традиционная лыжная «Рождественская гонка».

Самым масштабным стал новогодний «Забег обещаний», прошедших в большинстве регионов России. Его участники преодолели 2023 метра дистанции. На стартовых номерах бегуны написали пожелания самим себе.

Жители Липецкой области смогли поучаствовать в Новогоднем шахматном турнире и лыжных соревнованиях «Забег на приз Деда Мороза!», оренбуржцы - в городском спортивном празднике «Чемпионат здоровья ГТО», для петербуржцев организовали соревнования по хоккею с шайбой среди дворовых команд районов и Веселые старты «Зимние забавы». Не забыли и про людей с интеллектуальными нарушениями и поражениями опорно-двигательного аппарата. Для них в Рязанской области прошли новогодние турниры по бочче – игре на точность и Рождественский турнир по стритболу.

Организатором традиционной Декады спорта и здоровья является Министерство спорта Российской Федерации совместно с региональными органами исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта. Мероприятия Декады призваны к массовому привлечению граждан России к активной физической деятельности и популяризации спорта среди населения.