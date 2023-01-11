Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До 8 марта в СИЗО просидит глава Ачинского района Петр Хохлов. Против него завели дело о получении взятки в крупном размере. Преступление выявили специалисты краевой прокуратуры и ФСБ во время проверки исполнения закона о противодействии коррупции. Детали раскрыли в Следственном комитете региона.

Взятку чиновник получил в 2020 году, когда еще был исполняющим обязанности главы. Из корыстных побуждений он помог своему знакомому стать гендиректором муниципального предприятия «Ачинский транспорт». Раньше мужчина был лишь замом руководителя.

Также Петр Хохлов создал знакомому благоприятные условия для использования в личных целей имущества предприятия. За это чиновник получил взятку в виде скидки на снегоход. Само транспортное средство стоило больше 1,2 миллионов рублей, скидка составила 446 тысяч. Получил Хохлов и экипировку для катания за 62 тысячи рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса о заведении уголовного дела. Оно и появилось – по п «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера за совершение действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, а равно за попустительство по службе, совершенное в крупном размере».

Сейчас чиновник находится под стражей. В СИЗО он пробудет до 8 марта. Расследование дела продолжается, устанавливаются обстоятельства преступления. Ход расследования контролирует прокуратура.