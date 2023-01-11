Воровала деньги женщина пять лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске полицейские закончили расследовать уголовное дело против начальницы отдела местной больницы. Женщина за пять лет работы похитила больше 8,5 миллионов рулей.

С января 2017 года по март 2022-го 62-летняя женщина, используя свое служебное положение, фиктивно устроила на работу уборщиками двух своих знакомых.

Были и другие «мертвые души». Так, ее родственники раньше работали в больнице дворником и сторожем. Трудиться они в медучреждении перестали, но в штате числились. Каждый месяц женщина заполняла табеля учета рабочего времени и расчета зарплаты, в документы она вносила ложные данные о количестве отработанных часов.

В распоряжении женщины были банковские карты родственников и знакомых. Деньги, которые поступали на счета в виде зарплаты, она тратила на себя. За пять лет ей удалось незаконно получить больше 8,5 миллионов рублей.

Полицейские выяснили, что обвиняемая, используя находящиеся в ее распоряжении банковские карты «мертвых душ», тратила поступающие выплаты на собственные нужды. В общей сложности за 5 лет руководитель похитила более 8,5 миллионов рублей.

Сейчас против нее заведено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество. Расследование окончено, женщина находится под подпиской о невыезде. В краевой полиции уточнили, что ей грозит до 10 лет лишения свободы.