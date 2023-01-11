В Красноярске одобрили проект автомобильных съездов на Авиаторов. Фото: городская администрация

В Красноярске проект съездов с путепровода на Авиаторов получил положительное заключение Госэкспертизы. Об этом сообщает городская администрация.

Съезды построят с путепровода на Авиаторов до Петра Подзолкова и Светлогорского переулка. Их ширина составит 5 метров, а подъем на путепровод возведут со стороны ЖК «Светлогорский», спуск – в районе «Преображенского».

В месте примыкания съездов появится развязка, которая свяжет между собой жилые массивы по разным сторонам от улицы Авиаторов. Так же будут обустроены остановки общественного транспорта.

Развязку возведут с ливневой канализацией, протяженность которой составит почти 1 километр. Проектом предусмотрены пешеходные зоны от ЖД-путей и благоустройство.

Общая длина дороги, включая все съезды, составит 1,3 км. Построить ее планируется за 16 месяцев.