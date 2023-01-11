Мобильная связь впервые появилась еще в двух небольших поселениях Красноярского края

Телеком-объекты построены по государственной программе Красноярского края «Развитие информационного общества». Фото предоставлено компанией

Два небольших поселения в Красноярском крае впервые получили доступ к сотовой связи. Стабильная мобильная сеть запущена в деревне Тургужан и поселке Усть-Порт Красноярского края. Их жители смогли поздравить родных с Новым годом с помощью современных телеком-технологий. Телеком-объекты в этих поселениях построил МегаФон по государственной программе Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

Деревня Тургужан находится в Ужурском районе, на берегу Чулыма, в 300 км от Красноярска. Здесь живут около 500 человек, которым теперь стали доступны современные технологии голосовой связи и интернет 4G на средней скорости 40 Мбит/с. Новое телеком-оборудование заработало здесь еще накануне Нового года, и сельчане смогли встретить праздник и провести зимние каникулы, активно пользуясь мобильной сетью. Об этом свидетельствует обезличенная статистика – только за первую неделю января тургужане скачали уже свыше 600 ГБ трафика, что сопоставимо с просмотром более 900 эпизодов сериалов, и проговорили свыше 3,5 тысяч минут.

Новые цифровые возможности также поспособствуют развитию местных предприятий: в деревне есть сельский клуб, библиотека, школа, фельдшерско-акушерский пункт, а также сельскохозяйственные предприятия, – их сотрудники теперь будут быстрее и эффективнее решать многие рабочие вопросы.

Мобильная связь впервые появилась и в поселке Усть-Порт Таймырского района, расположенном в 2 тысячах км от Красноярска, севернее Дудинки и Норильска, в арктической зоне. Здесь живут около 300 человек, которым очень важны новые возможности для связи с «большой землей», ведь добраться сюда можно только авиационным или водным транспортом. Основное занятие для местного населения – рыболовство и охота, здесь также работает фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, школа и детский сад. Теперь жители смогут общаться с близкими, пользоваться интернет-сервисами, а при необходимости оперативно связаться с экстренными службами.

– Мы старались максимально оперативно запустить эти базовые станции, несмотря на значительные трудности, связанные и с логистикой, и с погодными условиями, – говорит Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае. – Жители Усть-Порта и Тургужана вошли в Новый год с новыми цифровыми возможностями, и мы уже видим, насколько востребована здесь связь, как стремительно растет мобильная активность в нашей сети. Наши инженеры также будут вести постоянную техническую поддержку этих объектов, чтобы местные жители всегда могли пользоваться качественным сервисом.