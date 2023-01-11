В Красноярске в районе цирка нет коммунальной аварии, специалисты осушают тепловую камеру

Фото: тг-канал "Красноярск Главный"

В Красноярске в районе цирка очень много пара и плохая видимость на дороге. Как сообщает тг-канал «Красноярск Главный», очевидцы посчитали, что там произошла коммунальная авария. Но специалисты СГК опровергают эту информацию. Как сообщили «Комсомольской правде-Красноярск» в пресс-службе компании, никаких повреждений теплотрассы в районе цирка нет, а много пара и плохая видимость из-за того, что специалисты вентилируют тепловую камеру — откачивают воду и осушают её после ночных работ.

Это необходимо, чтобы получить доступ к регулирующему оборудованию для проведения необходимых переключений и настройки контуров. Дома от отопления не отключались.

Напомним, что утром 11 января в Красноярске коммунальные службы закончили устранять аварию на трубопроводе по улице 60 лет Октября, произошедшую 10 января. Прорыв теплосети был настолько мощным, что вода поднялась на поверхность и вышла на улицы города.