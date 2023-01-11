Затратнее отдыха в Сочи: тур по Енисею стал самым дорогим в стране

Фото: Мария ЛЕНЦ

Известно, что за 12-дневный речной круиз на теплоходе «Максим Горький» (по маршруту Дудинка-Красноярск) компания из семи человек, выкупившая 4 каюты, заплатила 3 567 168 рублей.

На втором месте – организованное 5-дневное путешествие по Алтаю. На него туристы потратили более 3,4 млн рублей, включая проживание, конную и вертолетные экскурсии, а также трансфер на вертолете из аэропорта.

Тур в Сочи замыкает тройку лидеров: он обошелся семье из семи человек в 2,4 млн рублей без учета авиабилетов.

Аналитики АТОР делятся, что по сравнению с доковидным 2019 годом (со стоимостью путевок от 600 тысяч до 2 миллионов рублей в дорогом сегменте) 2022 год оказался «премиальным». Его топовая десятка начиналась с миллиона. Однако по сравнению с «ковидными» 2020 и 2021 годами (с ценами 7-10 млн рублей за туры по РФ) прошлогодняя верхняя планка выглядит весьма скромно.