Фото: Университет Решетнева

Жители Красноярского края смогут полюбоваться яркой кометой 1 февраля без специального оборудования. Об этом сообщает пресс-служба университета Решетнёва. В этот день она будет максимально приближена к Земле, поэтому, если погодные условия не подведут, её будет хорошо видно в бинокль или невооруженным глазом.

Пролетать мимо Земли будет комета по имени C/2022 E3 (ZTF) в честь обзора Zwicky Transient Facility, который заметил её, когда она проходила мимо Юпитера в марте прошлого года.

Как сообщает директор обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков, небесное тело не станет такой же яркой как комета NEOWISE, проходившая в марте 2020 года, но будет видна довольно хорошо. Наблюдение может затруднить полнолуние.

Еще одна возможность благоприятных наблюдений кометы наступит после 9 февраля, когда Луна вечером уже будет за горизонтом. 11 февраля комета пройдет всего на расстоянии менее 1 градуса от Марса.

Также 23 января можно понаблюдать за соединением Венеры и Сатурна. На небе вечером красноярцы смогут увидеть эти планеты на расстоянии всего 0,5 градуса друг от друга.