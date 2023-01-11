В Красноярском крае спасатели эвакуировали двух замерзающих мужчин, отправившихся в пешее путешествие

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шарыповском районе были спасены двое замерзающих мужчин, отправившихся в пешее путешествие. Как сообщает пресс-служба КГКУ «Спасатель», мужчины шли из небольшого поселка до города Шарыпово.

В районе озера Инголь двое мужчин – 33 и 31 год – поняли, что ни не дойдут до города. Температура воздуха была около -25, они выбились из сил. Путешественники обратились за помощью в экстренные службы.

Спасатели Шарыповского поисково-спасательного отряда немедленно выехали на место. Спустя некоторое время им удалось отыскать замерзающих. Их отогрели и передали сотрудникам полиции