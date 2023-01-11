В Емельяново задержали пьяную женщину, перевозившую двоих детей без автокресел

Фото: ГИБДД

В Емельяново, Красноярский край, госавтоинспекторы задержали пьяную женщину, перевозившую своих двоих детей в автомобиле без удерживающих устройств. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, теперь водительнице грозит лишение прав на два года и административный штраф.

Сотрудники ГИБДД заметили иномарку, которая двигалась немного странно, и решили остановить водителя, чтобы проверить документы. Когда госавтоинспекторы заглянули в салон, то увидели двоих детей 3 и 9 лет, ехавших без автокресел. Младший был вообще на руках у взрослого пассажира.

Поведение женщины-водителя трезвостью не отличалось, поэтому ей было предложено пройти освидетельствование. Прибор показал 0,66 мг/л.

Теперь женщине грозит до 2 лет лишения прав и административный штраф. Кроме того, инспекторам по делам несовершеннолетнем было сообщено, что мама везла в пьяном состоянии двоих детей без кресел и подвергла их опасности. Полицейскими решается вопрос о привлечении женщины к ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».