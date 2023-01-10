Специалисты уже приступили к ликвидации аварии Фото: мэрия Красноярска

Очередная коммунальная авария произошла в Красноярске. По улице 60 лет Октября, 101, случился порыв теплосети. Он оказался настолько сильным, что вода вышла на улицы города.

В администрации Красноярска рассказали, что ремонтные бригады Сибирской генерирующей компании оперативно начали решать проблему. Сейчас на месте ЧП находится замглавы города Вадим Войцеховский и руководство СГК.

Жилые здания и социальные объекты под отключение не попали, заверили в мэрии. Но для автомобилистов сохраняются неудобства, пока на проезжей части находится вода. Когда ликвидируют сам порыв, неясно. Точные сроки станут известны, когда с дороги откачают воду, а специалисты определят характер повреждений.

А поселок Приморск Балахтинского района и вовсе на две недели остался без холодной воды. О происшествии рассказал губернатор края Александр Усс. Он подвел итоги зимних выходных, отметив, что серьезных сбоев системы жизнеобеспечения в регионе не случалось. Сложной ситуация остается пока лишь в Приморске.