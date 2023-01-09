На месте работают специалисты Фото: Александр Усс

Новогодние праздники подошли к концу. Но не все жители Красноярского края радовались каникулам. Так, поселок Приморск Балахтинского района на две недели остался без холодной воды.

О происшествии рассказал губернатор края Александр Усс. Он подвел итоги зимних выходных, отметив, что серьезных сбоев системы жизнеобеспечения в регионе не случалось. Сложной ситуация остается пока лишь в Приморске.

Причиной, по которой люди остались без воды – поры трубы, который произошел еще 30 декабря. Сейчас ремонтная бригада все еще находится на объекте. На это время налажен подвоз питьевой воды. Александр Усс поручил главе района и оперативным службам в максимально сжатые сроки закончить восстановительные работы.

По данным онлайн-карт, в Приморске находится 27 жилых зданий. Детский сад там пока не работает, а школьников перевели на дистанционку. Местные жители ждут, когда восстановится водоснабжение.