Этот год не радовал мастеров ни снегом, ни морозами Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю

В Красноярском крае появилось больше ста ледовых и снежных фигур. Только выполнены эти скульптуры не руками профессиональных мастеров. Их сделали осужденные, хотя по некоторым работам так и не скажешь.

Скульптурами заключенные украсили территории своих учреждений, рассказали в пресс-службу ГУФСИН России по Красноярскому краю. Теперь рядом красуются различные зайцы, Деды Морозы, Снегурочки и надписи. Есть даже большой коричневый дракон. Каждая скульптура ярко раскрашена.

Их осужденные сооружали в декабре возле своих отрядов. Делали они это не просто так – среди них проходил конкурс. Соревнование на лучшую снежную фигуру, к слову проходит в учреждениях ГУФСИН каждую зиму.

Организаторы говорят, что готовиться к конкурсу осужденные начинают с первых дней зимы: разрабатывают макеты фигур, изготавливают каркасы, копят снег и ждут настоящих сибирских морозов, чтобы начать работу. В этом году погода не баловала мастеров ни снегом, ни морозами, но, несмотря на это, снежная сказка пришла ко всем, кто ее ждал.

Первое место заняла исправительная колония №31, «серебро» взяла ИК-27, а на третьем расположилось СИЗО-4.