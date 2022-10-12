В Красноярске прощаются с тремя погибшими полицейскими Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прощаются с тремя сотрудниками полиции, которые погибли во время служебной командировки. Церемония прощания прошла в Доме офицеров, она длилась с 10:30 до 12:00 часов. За это время в зал смогли войти сотни красноярцев. Люди несли цветы, красные гвоздики, и искренне выражали соболезнования родным и близким. После на улице Перенсона, состоялся траурный митинг. Проститься с коллегами приехали красноярские полицейские. Были немногословны, оно и понятно.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Капитан полиции 32-летний Андрей Рейн родом из Лесосибирска. В полицию пришел в 2011 году. С 2015 года – оперуполномоченный, а с 2021 года – старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции № 3.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прапорщик полиции 35-летний Алексей Муфтахов, уроженец Иркутской области, на службе в полиции с 2008 года. Перед служебной командировкой был командиром отделения ППС полиции отдела полиции №9 Красноярска.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Старший лейтенант полиции 25-летний Илья Фаустов в полицию пришел после окончания в 2019 году Сибирского юридического института. Сначала участковый уполномоченный полиции, а с 2021 года – оперуполномоченный центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по краю.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Начальник краевой полиции Александр Речицкий в первую очередь обратился к семьям погибших сотрудников, выразил им искреннее соболезнование.

Губернатор Красноярского края Александр Усс Фото: Мария ЛЕНЦ

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Сегодня у нас тяжелый день, мы провожаем трех сыновей красноярской земли. Не имеет значения, где они родились, они погибли при защите интересов Родины, исполняя свой долг, далеко отсюда. Я помню тот день 30 июня, когда сводный Сибирский отряд полиции уходил в служебную командировку. Помню сдержанные суровые лица людей – тех, кто стоял в строю, и кто их провожал. Они понимали, какие трудности их ждут. Сейчас мы сделаем все от нас зависящее, чтобы родные справились с этой утратой. Нашим героям вечная память.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Алексей Додатко, председатель Законодательного собрания Красноярского края:

- Родина позвала ребят, и они сделали шаг вперед. Они защищали людей на право жить, защищали ценой своей жизни.

После траурного митинга Алексей Муфтахов, Илья Фаустов и Андрей Рейн отправились в свой последний путь, на Аллею Славы кладбища "Бадалык".

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий Фото: Мария ЛЕНЦ