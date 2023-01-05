В Туве 96 населенным пунктам вернули исторические названия

В Туве 96 селам вернули исторические названия Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве с 1 января 2023 года изменились официальные и географические названия 94-х населенных пунктов, им вернули исторические названия. Сделано это было по просьбам местных жителей, сообщили в министерстве юстиции республики. Там пояснили, что свои названия большинство сел Тувы получили в советское время, а сейчас они потеряли актуальность. Из названий многих населенных пунктов убрали аффикс «-ский», несвойственный тувинскому языку. Например, теперь населенный пункт Бай-Талский получил название Бай-Тал, а Хемчикский - Хемчик.

Еще в 2018 году правительство Тувы задумалось над этим. Например, в Улуг-Хемском кожууне (районе) был сумон (село) Кок-Чыраанский. А в 2019 году он стал называться сумон Арыг-Бажы.

Процесс переименования небыстрый, после длительных согласований в июне 2022 года Верховный Хурал внес соответствующие изменения в региональный закон. Инициативу о переименовании выдвигали сами жители. Собирались сельские сходы, затем проходили заседания местных советов – хуралов. Люди решали: менять или оставить, как было.

Следует отметить, что для самих жителей населенных пунктов никаких юридических последствий переименование не принесет: необходимости вносить изменения в прописку или, предположим, в документы на землю или дом, не придется, все произойдет автоматически.