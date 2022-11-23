В Туве с 1 января 2023 года изменятся названия некоторых населенных пунктов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве с 1 января 2023 года изменятся официальные и географические названия некоторых населенных пунктов. Почему это произойдет? Дело в том, что правительство республики еще в 2018 году задумалось вернуть отдельным селам их первоначальные названия. Например, в Улуг-Хемском кожууне (районе) был сумон (село) Кок-Чыраанский. А в 2019 году он стал называться сумон Арыг-Бажы.

Процесс это небыстрый, после длительных согласований в июне этого года Верховный Хурал внес соответствующие изменения в региональный закон, который позволит исключить аффикс «-ский» из названий сел республики. Сейчас главы хуралов завершают процесс внесения изменений в свои уставы, и со следующего года сельские поселения вернутся к своим знакомым наименованиям.

Инициативу о переименовании выдвигали сами жители. Собирались сельские сходы, затем проходили заседания местных советов – хуралов. Люди решали: менять или оставить, как было. Тех, кто захотел вернуться к истокам, поддержало правительство. После чего соответствующими процедурами занялось министерство юстиции Тувы.

- Следует отметить, что для самих жителей населенных пунктов никаких юридических последствий переименование не принесет: необходимости вносить изменения в прописку или, предположим, в документы на землю или дом, не придется, все произойдет автоматически, - прокомментировали в пресс-службе правительства республики.

Там же пояснили, что инициировать переименование некоторых географических объектов, в том числе села, деревни или арбаны, имеет право любой гражданин. Убедительным аргументом к этому может послужить желание вернуть объекту историческое либо широко известное в прошлом и настоящем название. Таким образом, стать инициатором внесения соответствующих изменений в закон может каждый житель республики, главное, чтобы с ним согласились односельчане и старожилы.

Отметим, что в соседней Хакасии закон о наименовании населенных пунктов на хакасском языке принят еще в 2012 году. Его готовила специальная комиссия, куда вошли историки и филологи. Они не просто перевели объекты на хакасский язык, а учли их традиционные, старинные, исторические названия. Например, в Усть-Абаканском районе можно встретить официально: село Весеннее, село Московское, село Усть-Бюр и аал Райков, аал Доможаков, аал Чарков (их них убрали окончание «-о»).