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НовостиПроисшествия1 января 2023 6:01

В Красноярском крае в новогоднюю ночь случилось 24 пожара

Погибли два человека, один пострадал
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае в новогоднюю ночь случилось 24 пожара

В Красноярском крае в новогоднюю ночь случилось 24 пожара

Фото: Мария ЛЕНЦ

В новогоднюю ночь (22:00 31 декабря по 07:00 1 января) в Красноярском крае произошло 24 пожара. Об этом сообщает МЧС по региону.

5 пожаров произошло в Красноярске. Здесь обошлось без жертв и пострадавших – четыре раза загорался мусор, еще один раз – вещи на балконе, площадь возгорания составила 1 квадратный метр.

В районах же без смертельных случаев не обошлось. Два человека погибли при пожаре в Краснотуранске. Еще один человек пострадал в Майском Идринского района.

При этом за ночь в Красноярском крае спасено 15 человек, в том числе двое детей. Сотрудники МЧС помимо пожаров два раза выезжали на ликвидацию последствий автомобильных аварий.