При пожаре 1 января в Краснотуранске погибли два человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 1 января 2023 года в Краснотуранске произошел смертельный пожар. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

Трагедия случилась примерно в 5:39 утра в доме, в котором никто не жил. Площадь возгорания была небольшой – всего 5 квадратных метров, но последствия оказались фатальными. Внутри оказались два человека – мужчина и женщина, они погибли. Их личность, и что они делали в нежилом доме, устанавливается.

На тушении пожара работали 14 человек и 4 единицы техники. Причина пожара – неосторожность при курении.

Всего же за новогоднюю ночь (с 22:00 31 декабря по 07:00 1 января) в Красноярском крае произошло 24 пожара, из которых 5 – в Красноярске (обошлось без пострадавших). А вот в поселке Майский Индринского района один человек пострадал.

Спасено же за новогоднюю ночь 15 человек, в том числе 2 ребенка.