У отравившихся 15 школьников из Железногорска нашли сальмонеллез

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У 15 отравившихся школьников из 41 в Железногорске нашли сальмонеллез. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Известно, что питание в школы, где ученики подхватили инфекцию, поставляла компания «Аквариум». Сейчас прокуратура проведет проверку всех учебных заведений, которые обслуживались этой фирмой.

С 10 по 20 декабря за медицинской помощью обратился 41 ученик младших классов школ №100 и №103, расположенных в одном здании. У всех признаки кишечной инфекции. По результатам обследования у 15 из 41 отравившихся обнаружили сальмонеллез. Также инфекцией оказался заражен один из работников кухни (ООО «Аквариум»).

Прокуратура внесла представление руководителям школ из-за того, что они не осуществляли должный контроль за работой пищеблока. Также предостережение вынесено директору ООО «Аквариум» о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Ведомство начало проверку пищеблоков всех образовательных учреждений города, организацию питания в которых осуществляет ООО «Аквариум».

Напомним, что СК расследует уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».