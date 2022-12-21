Прием пациентов в больницах Красноярского края будет вестись 31 декабря, 3,5 и 8 января Фото: Мария ЛЕНЦ

Минздрав Красноярского края опубликовал график работы больниц и поликлиник во время новогодних праздников. В круглосуточном режиме продолжат работу стационары и бригады скорой помощи.

Женские консультации и поликлиники будут вести прием 31 декабря, 3, 5 и 8 января по такому графику:

- с 8.00 до 14.00 – амбулаторный прием врачом-педиатром;

- с 8.00 до 16.00 – прием у терапевта, хирурга и акушера-гинеколога.

В эти же дни можно будет дозвониться до регистратуры, посетить перевязочную, сделать прививку и пройти диспансеризацию.

В выходные дни 2, 4 и 6 января 2023 года принимать в больницы будут только пациентов, поступивших на скорой.

С зубной болью детей и взрослых примут с 8 часов утра до 14.00 31 декабря и 8 января, а 3 и 5 января – с 8.00 до 16.00.

Онкодиспансер будет работать 3 и 5 января с 8.00 до 16.00.