Прием пациентов в больницах Красноярского края будет вестись 31 декабря, 3,5 и 8 января
Фото: Мария ЛЕНЦ
Минздрав Красноярского края опубликовал график работы больниц и поликлиник во время новогодних праздников. В круглосуточном режиме продолжат работу стационары и бригады скорой помощи.
Женские консультации и поликлиники будут вести прием 31 декабря, 3, 5 и 8 января по такому графику:
- с 8.00 до 14.00 – амбулаторный прием врачом-педиатром;
- с 8.00 до 16.00 – прием у терапевта, хирурга и акушера-гинеколога.
В эти же дни можно будет дозвониться до регистратуры, посетить перевязочную, сделать прививку и пройти диспансеризацию.
В выходные дни 2, 4 и 6 января 2023 года принимать в больницы будут только пациентов, поступивших на скорой.
С зубной болью детей и взрослых примут с 8 часов утра до 14.00 31 декабря и 8 января, а 3 и 5 января – с 8.00 до 16.00.
Онкодиспансер будет работать 3 и 5 января с 8.00 до 16.00.