Победителей конкурса «Открытка Деду Морозу» приглашают на торжественное награждение в Красноярске

Рисунок Екатерины Матвейчук
В Красноярске подвели итоги творческого конкурса «Открытка Деду Морозу». Напомним, это совместный проект медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск и сети дискаунтеров «Батон» (входит в группу компаний «Красный Яр»), которой в декабре исполнилось 25 лет.
Фото Карины Калиниченко
Среди участников – дети из трех регионов страны: Красноярский край, республики Хакасия и Тыва. Среди активных городов - Красноярск, Абакан, Минусинск, Сосновоборск, Кызыл, Норильск, Лесосибирск, Енисейск! В результате голосования победили 25 участников.
Победителей приглашают на торжественное награждение, которое состоится в Красноярске 24 декабря в 14.00 в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) на Рождественской Ярмарке у сцены в холле.
Рисунок Максима Елисеева
Если кто-то из ребят в силу различных причин не сможет побывать на мероприятии лично, то просьба обязательно сообщить об этом организаторам конкурса. В этом случае вопрос вручения дипломов и подарков с каждым будет решаться индивидуально.
Поздравляем победителей и благодарим всех тех, кто принял участие в конкурсе!
Рисунок Давида Климчука
Дипломы за активное участие для детей и педагогов можно будет скачать на странице конкурса в среду, 21 декабря.
Победители конкурса «Открытка Деду Морозу»:
1. Максим Елисеев – Красноярск;
2. Екатерина Матвейчук – Норильск;
3. Илья Валуйских – Красноярск;
4. Василиса Киселева – Минусинск;
5. Алиса Данилова – Красноярск;
6. Вероника Рогова - пгт. Нижняя Пойма;
7. Давид Климук – Красноярск;
8. Катя Кротова – Минусинск;
9. Ксения Лишнева – Красноярск;
10. Виктория Герасимчикова - село Двуречное;
11. Варвара Обмёткина – Сосновоборск;
12. Ирина Осокина - с. Бархатово;
13. Карина Калиниченко – Черногорск;
14. Тимофей Михайлов – Красноярск;
15. Дмитрий Марин – Черногорск;
16. Полина Поращенко – Красноярск;
17. Елисей Кошель – Абакан;
18. Анастасия Литвиненко - пгт. Нижняя Пойма;
19. Оля Дутова – Красноярск;
20. Лиля Оханашвили – Красноярск;
21. Алена Коршкова - пгт. Нижняя Пойма;
22. Наташа Глазырина - Курагино
23. Ольга Глазырина – Курагино;
24. Ирина Слободчикова - п. Красногорьевский;
25. Маша Харлушина – Красноярск.
Посмотреть на работы участников конкурса можно здесь!