Победителей конкурса «Открытка Деду Морозу» приглашают на торжественное награждение в Красноярске

Рисунок Екатерины Матвейчук

В Красноярске подвели итоги творческого конкурса «Открытка Деду Морозу». Напомним, это совместный проект медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск и сети дискаунтеров «Батон» (входит в группу компаний «Красный Яр»), которой в декабре исполнилось 25 лет.

Фото Карины Калиниченко

Среди участников – дети из трех регионов страны: Красноярский край, республики Хакасия и Тыва. Среди активных городов - Красноярск, Абакан, Минусинск, Сосновоборск, Кызыл, Норильск, Лесосибирск, Енисейск! В результате голосования победили 25 участников.

Победителей приглашают на торжественное награждение, которое состоится в Красноярске 24 декабря в 14.00 в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) на Рождественской Ярмарке у сцены в холле.

Рисунок Максима Елисеева

Если кто-то из ребят в силу различных причин не сможет побывать на мероприятии лично, то просьба обязательно сообщить об этом организаторам конкурса. В этом случае вопрос вручения дипломов и подарков с каждым будет решаться индивидуально.

Поздравляем победителей и благодарим всех тех, кто принял участие в конкурсе!

Рисунок Давида Климчука

Дипломы за активное участие для детей и педагогов можно будет скачать на странице конкурса в среду, 21 декабря.

КОНКРЕТНО

Победители конкурса «Открытка Деду Морозу»:

1. Максим Елисеев – Красноярск;

2. Екатерина Матвейчук – Норильск;

3. Илья Валуйских – Красноярск;

4. Василиса Киселева – Минусинск;

5. Алиса Данилова – Красноярск;

6. Вероника Рогова - пгт. Нижняя Пойма;

7. Давид Климук – Красноярск;

8. Катя Кротова – Минусинск;

9. Ксения Лишнева – Красноярск;

10. Виктория Герасимчикова - село Двуречное;

11. Варвара Обмёткина – Сосновоборск;

12. Ирина Осокина - с. Бархатово;

13. Карина Калиниченко – Черногорск;

14. Тимофей Михайлов – Красноярск;

15. Дмитрий Марин – Черногорск;

16. Полина Поращенко – Красноярск;

17. Елисей Кошель – Абакан;

18. Анастасия Литвиненко - пгт. Нижняя Пойма;

19. Оля Дутова – Красноярск;

20. Лиля Оханашвили – Красноярск;

21. Алена Коршкова - пгт. Нижняя Пойма;

22. Наташа Глазырина - Курагино

23. Ольга Глазырина – Курагино;

24. Ирина Слободчикова - п. Красногорьевский;

25. Маша Харлушина – Красноярск.

Посмотреть на работы участников конкурса можно здесь!