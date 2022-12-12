Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 декабря 2022 5:12

В Красноярском крае приняли закон о выплатах 15 000 рублей детям погибших на СВО полицейских

Их будут начислять ежемесячно до наступления совершеннолетия
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал новый закон о ежемесячных выплатах детям погибших во время спецоперации сотрудников полиции. Документ размещен на сайте правительства.

Дети погибших во время СВО сотрудников МВД будут дополнительно ежемесячно получать 15 000 рублей. Выплата распространяется на каждого ребенка. Эту меру инициировал губернатор региона, её приняли на сессии Заксобрания.

Ранее выплаты распространялись на контрактников, добровольцев, мобилизованных и сотрудников Росгвардии