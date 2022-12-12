В Красноярском крае приняли закон о выплатах 15 000 рублей детям погибших на СВО полицейских

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Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал новый закон о ежемесячных выплатах детям погибших во время спецоперации сотрудников полиции. Документ размещен на сайте правительства.

Дети погибших во время СВО сотрудников МВД будут дополнительно ежемесячно получать 15 000 рублей. Выплата распространяется на каждого ребенка. Эту меру инициировал губернатор региона, её приняли на сессии Заксобрания.

Ранее выплаты распространялись на контрактников, добровольцев, мобилизованных и сотрудников Росгвардии