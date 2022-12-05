Житель Норильска пытался успокоить дочь уничтожением мебели и криками Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске полицейские установили семью, в которой отец кидался мебелью и кричал перед маленькой девочкой. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Родители ребенка рассказали, что бросая в стену стул и крича на шестилетнюю девочку, отец пытался ее успокоить, так как дочь капризничала. Получилось ли таким жутким способом повлиять на ребенка, остается неизвестным. Но сейчас с членами семьи работают полицейские.

Кроме того, сотрудники опрашивают соседей и собирают характеристики из образовательных учреждений и органов профилактики. На данный момент выяснилось, что на учете семья не состояла.

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