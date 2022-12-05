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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 3:46

В Норильске полицейские разыскивают мужчину, который швырял мебель при ребенке

Проводится проверка
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Норильске полицейские разыскивают мужчину, который швырял мебель при ребенке

В Норильске полицейские разыскивают мужчину, который швырял мебель при ребенке

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске полицейские заинтересовались видео, где мужчина в квартире швырял мебель при маленьком ребенке. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В соцсетях было опубликовано видео из квартиры на улице Орджоникидзе. На кадрах неизвестный мужчина кидает мебель в стены и находится в явно возбужденном состоянии. Затем он заходит в соседнюю комнату и берет на руки ребенка, после чего начинает кричать.

В полицию по данному факту никто не обращался. Однако полиция решила самостоятельно провести проверку. Сейчас личность мужчины устанавливается.