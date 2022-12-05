В Норильске полицейские разыскивают мужчину, который швырял мебель при ребенке
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Норильске полицейские заинтересовались видео, где мужчина в квартире швырял мебель при маленьком ребенке. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.
В соцсетях было опубликовано видео из квартиры на улице Орджоникидзе. На кадрах неизвестный мужчина кидает мебель в стены и находится в явно возбужденном состоянии. Затем он заходит в соседнюю комнату и берет на руки ребенка, после чего начинает кричать.
В полицию по данному факту никто не обращался. Однако полиция решила самостоятельно провести проверку. Сейчас личность мужчины устанавливается.