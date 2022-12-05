В минздраве рассказали о состоянии детей, вылетевших из машины в ДТП в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Появились сведения о состоянии здоровья двух детей, которые вылетели в окно во время ДТП в Красноярске. Информацию сообщил краевой минздрав.

В ведомстве сообщили, что сейчас угрозы жизни детей нет. Они проходят дополнительные обследования. Их мать госпитализирована не была. В МВД добавили, что изначально у них были диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы.

Напомним, что 4 декабря на Рокоссовского столкнулись автомобили «Хонда» красного и черного цвета. В итоге из последней вылетели двое детей: 6 месяцев и 3 лет.