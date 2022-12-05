Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 декабря 2022 6:54

В минздраве рассказали о состоянии детей, вылетевших из машины в ДТП в Красноярске

Их жизни ничто не угрожает
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В минздраве рассказали о состоянии детей, вылетевших из машины в ДТП в Красноярске

В минздраве рассказали о состоянии детей, вылетевших из машины в ДТП в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

Появились сведения о состоянии здоровья двух детей, которые вылетели в окно во время ДТП в Красноярске. Информацию сообщил краевой минздрав.

В ведомстве сообщили, что сейчас угрозы жизни детей нет. Они проходят дополнительные обследования. Их мать госпитализирована не была. В МВД добавили, что изначально у них были диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы.

Напомним, что 4 декабря на Рокоссовского столкнулись автомобили «Хонда» красного и черного цвета. В итоге из последней вылетели двое детей: 6 месяцев и 3 лет.