В Красноярске после жесткого ДТП двое детей оказались в реанимации. Фото: скриншот из видео МВД

4 декабря в Красноярске случилось жесткое ДТП, в котором пострадали двое детей. МВД разбирается в обстоятельствах.

Все случилось в районе Рокоссовского, 20 на перекрестке. Столкнулись две «Хонды», черный автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб. Из машины вылетели двое маленьких детей. На кадрах аварии видно, как проходящая мимо девушка подбегает к пострадавшему ребенку и берет его на руки, затем из машины выбегает водитель и берет на руки второго малыша.

В МВД по Красноярскому краю сообщают, что в момент столкновения 6-месячный ребенок сидел на руках у 28-летней матери, а 3-летний находился в детском кресле, но не был пристегнут. Сейчас малыши находятся в реанимации, пострадала и их мать.

Полицейские так же установили, что предварительно виновником аварии стал 23-летний водитель красной «Хонды», который проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в черную «Хонду», за рулем которой находился 34-летний мужчина.

В МВД добавили, что послу получения медицинских документов о состоянии здоровья детей, полицейские заведут уголовное дело в отношении водителя красной иномарки.