На соцвыплаты в Красноярском крае дополнительно выделят 18 миллиардов рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Внесены поправки в бюджет Красноярского края. Согласно изменениям, за 2023–2025 годы дополнительно на соцвыплаты будет направлено 18 миллиардов рублей. Деньги будут распределены на помощь пенсионерам, детям, безработным и отдельным категориям граждан.

Также корректировки коснулись системы здравоохранения. С учетом поручений губернатора на эту отрасль выделят еще 19 миллиардов. На эти средства построят детскую многофункциональную больницу, а также другие важные направления работы.

Дополнительное финансирование получат также направления образования (10,4 миллиарда), дорожной отрасли (13 млрд), жилищной сферы (1,4 млрд) и АПК (1,7).

Поправку рассмотрят в профильных комитетах и на сессии краевого парламента 9 декабря.