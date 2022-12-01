В Хакасии заступил на боевое дежурство новый зенитно-ракетный полк

Фото: соцсети Валентина Коновалова

В Хакасии сформировали новый армейский зенитно-ракетный полк. Он оснащен ЗРПК «Панцирь-С», был сформирован в республике и будет нести службу по месту формирования.

Официально подразделение получило наименование 80-го зенитного ракетного полка 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Командовать полком будет полковник Иван Семенов.

– Полк будет обеспечивать противовоздушную оборону не только Сибири, но и всей нашей страны. Вопрос о формировании в Хакасии зенитного ракетного полка рассматривался еще несколько лет назад. Сейчас у нас созданы все условия для повышения уровня подготовки и боевых навыков военнослужащих, – заявил глава региона Валентин Коновалов.