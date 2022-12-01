В Хакасии несовершеннолетний подросток участвовал в организации работы казино

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В Хакасии СК расследует дело об организации нелегальных азартных игр в Абакане. Одним из организаторов казино стал 16-летний подросток – он занимался бизнесом вместе с 32-летним мужчиной. Теперь оба стали фигурантами уголовного дела.

Как рассказали в Следкоме, с августа по октябрь этого года подозреваемые сняли помещение на улице Чертыгашева, провели туда интернет и организовали азартный компьютерный клуб. Осенью туда наведалась полиция, которая услышала о подпольном игорном заведении от клиентов.

В ходе осмотра следователи изъяли компьютеры, мониторы, сотовые телефоны, деньги и прочие улики. Организаторам бизнеса теперь грозит до пяти лет тюрьмы.