В Красноярске откроют тематический ледовый городок, посвященный СССР

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске этой зимой откроют тематический ледовый городок в духе СССР. Находится он будет, как ни странно, в Советском же районе, а именно – в сквере «Космонавтов».

Центральной частью композиции станет большая новогодняя елка. Также в центре ледового городка появится герб Советского Союза и колоннады с советскими скульптурами «Девушка с веслом» и «Футболист». На одной из горок появится портрет Юрия Гагарина. В мэрии отмечают, что вся тематика будет посвящена 100-летию со дня образования Советского Союза.

Еще один тематический городок откроют в парке «Солнечная поляна». Он будет посвящен 40-летию микрорайона Солнечный, и будет оформлен в духе отечественных мультфильмов. «Солнечная поляна» откроется вечером 21 декабря, а «советский» городок в сквере «Космонавтов» начнет работу 23 декабря.