Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 декабря 2022 10:23

В Красноярске ТРЦ «ПокровSky» эвакуировали из-за забытой сумки

Опасных предметов обнаружено не было
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске ТРЦ «ПокровSky» эвакуировали из-за забытой сумки

В Красноярске ТРЦ «ПокровSky» эвакуировали из-за забытой сумки

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 30 ноября пришлось эвакуировать торгово-развлекательный центр «ПокровSky» в Покровке из-за оставленной сумки. Как сообщили в полиции, опасных предметов обнаружено не было.

Подозрительную сумку нашли в гипермаркете. В связи с этим пришлось эвакуировать всех работников и вызвать полицию. Однако в процессе обработки вызова хозяин сумки нашелся.

Опасных предметов полицейские не обнаружили, после чего ТРЦ вернулся к стандартному режиму работы.