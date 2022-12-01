В Красноярске ТРЦ «ПокровSky» эвакуировали из-за забытой сумки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 30 ноября пришлось эвакуировать торгово-развлекательный центр «ПокровSky» в Покровке из-за оставленной сумки. Как сообщили в полиции, опасных предметов обнаружено не было.

Подозрительную сумку нашли в гипермаркете. В связи с этим пришлось эвакуировать всех работников и вызвать полицию. Однако в процессе обработки вызова хозяин сумки нашелся.

Опасных предметов полицейские не обнаружили, после чего ТРЦ вернулся к стандартному режиму работы.