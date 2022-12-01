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НовостиОбщество1 декабря 2022 9:02

Четверых добровольцев из Красноярского края перед отправкой в зону СВО благословил священник

Мужчины заодно доставят в зону боевых действий гуманитарный груз
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: пресс-служба Красноярской епархии

Фото: пресс-служба Красноярской епархии

Четверо ачинцев отправились 30 ноября добровольцами в зону СВО. Перед этим военнослужащим дал напутствие штатный священник Казанского кафедрального собора, сообщает Красноярская епархия.

- Протоирей Валерий Русаков отслужил молебен, окропил добровольцев святой водой и вручил им иконы и пояса с 90-м псалмом, - рассказали в пресс-службе.

Мужчины также доставят в зону боевых действий гуманитарный груз.

В Ачинске продолжается призыв на срочную военную службу. Перед каждой отправкой к новобранцам с напутственной речью обращается священник и вручает иконки.