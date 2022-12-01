В Красноярске объявили конкурс на разработку нового облика театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске объявили открытый конкурс на разработку архитектурной концепции реконструкции здания театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского. Обновленный театр и площадь вокруг планируют сделать визитной карточкой региона к 400-летию города, сообщили в администрации.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом соберут заявки от архитектурных и проектных бюро. Жюри оценит портфолио, а также опыт в проектировании похожих зданий. В финал выйдут от 3 до 7 участников.

Им надо будет оценить, как театр вписывается в городской ландшафт, предложить варианты реконструкции залов, технических помещений, репетиционных и гримерных. Новое пространство должно отвечать всем потребностям современного зрителя и помочь разнообразить формы и жанры постановок.

Победителя назовут в середине апреля 2023 года. Ему достанется 1,5 миллиона рублей и возможность воплотить свою концепцию. За второе место предусмотрен приз в 1 миллион рублей, за третье – 500 тысяч рублей.