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НовостиОбщество1 декабря 2022 7:26

Ледовые городки в Красноярске украсят скульптуры в тематике СССР и герои отечественных мультиков

Увидеть фигуры и прокатиться на горках можно будет после 21 декабря
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: ИВАНОВА Диана

В Советском районе в сквере Космонавтов и парке «Солнечная поляна» после 20 декабря откроются ледовые городки. Оформление сквера Космонавтов посветят 100-летию Советского Союза, рассказали в администрации города.

Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В центре сквера установят 46-метровую елку. Там же расположат герб СССР, знамена и колоннады со знаменитыми скульптурами «Девушка с веслом» и «Футболист». Прокатиться можно будет на двускатных горках, в нишах которых разместят советские новогодние открытки и баннеры.

Откроется городок 23 декабря в 18.00.

Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

Оформление «Солнечной поляны» будет посвящено 40-летию микрорайона Солнечный. В парке установят фигуры героев из отечественных мультфильмов, Деда Мороза и Снегурочки. Открытие запланировано на 21 декабря в 18.00.