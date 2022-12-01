Ледовые городки в Красноярске украсят скульптуры в тематике СССР и герои отечественных мультиков

Фото: ИВАНОВА Диана

В Советском районе в сквере Космонавтов и парке «Солнечная поляна» после 20 декабря откроются ледовые городки. Оформление сквера Космонавтов посветят 100-летию Советского Союза, рассказали в администрации города.

Фото: администрация Красноярска

В центре сквера установят 46-метровую елку. Там же расположат герб СССР, знамена и колоннады со знаменитыми скульптурами «Девушка с веслом» и «Футболист». Прокатиться можно будет на двускатных горках, в нишах которых разместят советские новогодние открытки и баннеры.

Откроется городок 23 декабря в 18.00.

Фото: администрация Красноярска

Оформление «Солнечной поляны» будет посвящено 40-летию микрорайона Солнечный. В парке установят фигуры героев из отечественных мультфильмов, Деда Мороза и Снегурочки. Открытие запланировано на 21 декабря в 18.00.