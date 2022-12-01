Из Центрального района Красноярска вывезут 150 КамАЗов мусора

Фото: администрация Красноярска

На улице Петра Подзолкова начались работы по уборке несанкционированной свалки. Здесь скопилось около 1,5 тысячи кубометров отходов. Этого объема достаточно, чтобы наполнить 150 КамАЗов, рассказали в администрации города.

Вывезти мусор должны до конца декабря. На этом работа по ликвидации свалок в Центральном района будет считаться завершенной.

С начала года с территории вывезли более 7 тысяч кубометров мусора с 72 свалок. Самые масштабные работы провели на Северном шоссе. Чище стало также на Березина, Гагарина, Мужества, Обороны, Урицкой, Утренней, Чехова, 4-ой Дальневосточной, 4-ой Продольной, Северном шоссе, Енисейском тракте, переулках Коротком, Речном и в частном секторе Покровки.

Всего на расчистку свалок в 2022 году ушли рекордные 14,6 миллионов рублей – в 4 раза больше, чем год назад.