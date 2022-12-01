В Красноярском крае с начала года собаки покусали почти 3,5 тысячи человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за 10 месяцев 2022 года собаки покусали 3454 человека. Об этом сообщает Роспотребнадзор Красноярского края.

В число жертв нападений также вошли дети – собаки покусали 1364 ребенка. Чаще всего псы свирепствуют в Красноярске, Ачинске, Канске и Минусинске. Отметим, что в статистику вошли как бродячие собаки, так и домашние.

Добавим, что в рамках в рамках акции «Дай лапу, друг!» красноярцы собрали для бездомных собак 227 кг еды: 105 кг корма и 122 кг крупы.