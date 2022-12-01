В Красноярске с начала года более 1 тысячи водителей не оплатили штрафы вовремя Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с начала года за неоплату дорожных штрафов наказали более 1 тысячи водителей. Об этом сообщает ГИБДД.

Инспекторы ДПС и ГИБДД проводили совместный рейд на улице Авиаторов. При обнаружении должника, ему сообщают, что можно оплатить штраф на месте, а в случае отказа – арестовывают имущество.

Госавтоинспекторы напоминают, что за неуплату штрафов должнику грозит до 15 суток ареста или обязательные работы на 50 часов.