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НовостиОбщество1 декабря 2022 4:48

В Красноярске с начала года более 1 тысячи водителей не оплатили штрафы вовремя

Автомобилисты могут погасить штрафы на месте
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске с начала года более 1 тысячи водителей не оплатили штрафы вовремя

В Красноярске с начала года более 1 тысячи водителей не оплатили штрафы вовремя

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с начала года за неоплату дорожных штрафов наказали более 1 тысячи водителей. Об этом сообщает ГИБДД.

Инспекторы ДПС и ГИБДД проводили совместный рейд на улице Авиаторов. При обнаружении должника, ему сообщают, что можно оплатить штраф на месте, а в случае отказа – арестовывают имущество.

Госавтоинспекторы напоминают, что за неуплату штрафов должнику грозит до 15 суток ареста или обязательные работы на 50 часов.