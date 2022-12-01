Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 30 ноября в Красноярске произошел крупный пожар – горело почти 200 квадратных метров ТЦ «Взлетка Plaza». Кто является собственником здания, выяснил «Проспект Мира».

Первоначально участок и само здание принадлежали ООО УК ОДЦ «Метрополь». К этой организации имел отношение крупный красноярский предприниматель Владимир Горячев.

Однако несколько лет назад торговый центр и землю под ним переоформили на физлицо – Павла Вахрушева. Ему же, по данным системы «Спарк», с ноября этого года принадлежит и товарный знак «Взлетка Plaza» с логотипом центра.

В самом здании у Павла Вахрушева зарегистрирован только ООО «Чемодан плюс».