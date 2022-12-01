В Красноярском крае за сутки в пожарах погибли четыре человека Фото: Мария ЛЕНЦ

С 30 ноября на 1 декабря в Красноярском крае в пожарах погибли 4 человека. Об этом сообщает МЧС по региону.

В общей сложности из-за неправильной эксплуатации печей за сутки случилось 13 пожаров. В МЧС отмечают, что все возгорания произошли ночью, пока люди спали. В ведомстве советуют гражданам приобрести пожарные извещатели.

Так, в 2 часа ночи 30 ноября в селе Качулька Каратузского района на площади 63 квадратных метра загорелся частный дом. Погиб 1 человека.

В полночь 1 декабря в Лесосибирске возник пожар в нежилом здании. Погиб 1 человек.

В Канске в 4:18 часов утра загорелся дом на Коллективной улице. Пожарные обнаружили двух погибших.