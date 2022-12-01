В Красноярске и Канске тарифы ЖКХ с 1 декабря поднялись на 11,7% вместо планируемых 9%

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С 1 декабря для жителей большинства регионов Красноярского края стоимость услуг ЖКХ увеличилась на 9%. Исключение составили Канск и Красноярск – в этих городах тарифы поднялись на 11,7%, рассказали в правительстве региона.

- Разница связана с тем, что в этих двух населенных пунктах реализуются масштабные инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения, поэтому индекс с учетом предельно допустимого отклонения составляет 11,7%. Это означает, что при повышении тарифов плата за коммунальные услуги в квитанциях не может превышать размер установленного предельного значения, - пояснили в правительстве.

На компенсацию повышенной стоимости услуг для льготников и горожан в случае превышения установленного индекса из бюджета края выделено 5,6 миллиардов рублей.

Компенсации положены инвалидам, ветеранам труда, многодетным семьям и многим другим – под категории попадает более 800 тысяч жителей края.

Следующая индексация ожидается только через полтора года, 1 июля 2024.