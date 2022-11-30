Дмитрий Горяев Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае не снижается заболеваемость педикулезом. Как сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, основная часть заболевших – дети. Но случаи вшей также встречаются и среди взрослых.

За 10 месяцев 2022 года педикулезом заразились 343 жителя края это на 9 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако среднемноголетний уровень заболеваемости не превышен.

Количество заболевших взрослых из этого числа – 131 человек. Больше всего случаев заболевания было выявлено среди жителей Красноярска, Ачинска, Норильска и Шушенского района.