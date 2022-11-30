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НовостиОбщество30 ноября 2022 2:37

В Красноярском крае не снижается заболеваемость педикулезом

В основном вши обнаруживают у детей, но среди заболевших есть и взрослые
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Дмитрий Горяев

Дмитрий Горяев

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае не снижается заболеваемость педикулезом. Как сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, основная часть заболевших – дети. Но случаи вшей также встречаются и среди взрослых.

За 10 месяцев 2022 года педикулезом заразились 343 жителя края это на 9 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако среднемноголетний уровень заболеваемости не превышен.

Количество заболевших взрослых из этого числа – 131 человек. Больше всего случаев заболевания было выявлено среди жителей Красноярска, Ачинска, Норильска и Шушенского района.