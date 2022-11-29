Под Красноярском женщина боролась с насильником и утонула. Фото: прокуратура края

Долгое время оставалось нераскрытым уголовное дело по факту гибели женщины в Березовском районе. Ее тело нашли в сентябре 2020 года в воде, полтора года движения в расследовании не было. Однако в рамках плана декриминализации Березовского района в мае 2022 года по требованию прокуратуры края уголовное дело было возбуждено из отказного материала по факту утопления женщины, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе надзорного ведомства.

Наконец история распутана. Следствием установлено, что 59-летний житель села Маганска распивал алкоголь в компании своей ровесницы на берегу реки Большая Березовка. Место безлюдное, свидетелей нет. Обвиняемый попытался изнасиловать подругу, но получил отпор – она ударила его в пах с такой силой, что он скатился с высокого обрыва в воду. Выбрался, а затем скинул женщину в воду. Она утонула, не смогла подняться на берег, поскольку была в состоянии сильного опьянения. Маганцу уже предъявлено обвинительное заключение, в скором времени состоится суд.