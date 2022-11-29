В Красноярске пересчитают бездомных собак Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Красноярска решила пересчитать бездомных собак, которые обитают на улицах города. Для такого исследования привлекает специалистов Красноярского государственного аграрного университета. Работа пройдет в два этапа: первый - до конца текущего года, второй – будущей весной. А к лету должен быть готов отчет по количеству, к которому мэрия просит приложить и рекомендации, как снизить популяцию бродяжек.

Если представить, сколько их сейчас? В последний раз подсчеты делали в 2018 году, тогда цифра была такой – более 10 тысяч. Но с тех пор в законе об ответственном обращении с животными кое-что поменялось. Появились новые порядки и стандарты. В частности, агрессивных животных после осмотра ветеринара, уже не выпускают назад в среду обитания, а помещают в приют до конца жизни. В настоящее время таких животных 850. И количество их растет. Они содержатся за счет городского бюджета.

С начала года в Красноярске по заявкам жителей отловили 1 739 собак, из них 194 ранее стерилизованных. На прежнее место обитания возвращены 700 собак, еще 215 были отданы в добрые руки.