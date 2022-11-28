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НовостиОбщество28 ноября 2022 6:26

Красноярск и Казань с 2023 года будут готовить айтишников вместе

Источник:kp.ru
Красноярск и Казань с 2023 года будут готовить айтишников вместе

Красноярск и Казань с 2023 года будут готовить айтишников вместе

Фото: Мария ЛЕНЦ

СибГУ имени М.Ф. Решетнёва и Казанский национальный исследовательский технологический университет со следующего учебного года начнут совместную подготовку бакалавров по направлению «Информационная безопасность». Кафедры договорились реализовать обучение в формате обмена преподавателями и доступа к ресурсам друг друга. Об этом рассказал «КП-Красноярск» представитель университета.

Студенты получат доступ к ресурсам вуза-партнера, смогут проходить практическую подготовку на базе лабораторий университетов в формате выездных практик и удаленных стажировок.

В основу развития партнерства между вузами ляжет анализ сетевых атак и расследование инцидентов информационной безопасности.