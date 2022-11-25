На кладбище «Бадалык» в Красноярске обустроили участок для еще 200 захоронений

На аллее поддерживают единый архитектурный облик

На кладбище «Бадалыкское» в Красноярске завершен очередной этап благоустройства аллеи почетных захоронений. На новом участке на 200 мест провели планировку территории, обустроили водоотвод, проложили дорожки, подходы и подъезды, установили теплый туалет, рассказали в администрации города.

На новой аллее первые захоронения появились еще два года назад, в 2020 году. Сейчас здесь находятся могилы 24 заслуженных деятелей города и края.

На аллее есть определенные правила – например, на участках запрещены оградки, а высота и размер надгробий регламентированы.