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НовостиОбщество25 ноября 2022 8:47

На кладбище «Бадалык» в Красноярске обустроили участок для еще 200 захоронений

Он появился вдоль улицы Ремесленной
Татьяна ИЛЬИНА
На аллее поддерживают единый архитектурный облик

На аллее поддерживают единый архитектурный облик

На кладбище «Бадалыкское» в Красноярске завершен очередной этап благоустройства аллеи почетных захоронений. На новом участке на 200 мест провели планировку территории, обустроили водоотвод, проложили дорожки, подходы и подъезды, установили теплый туалет, рассказали в администрации города.

На новой аллее первые захоронения появились еще два года назад, в 2020 году. Сейчас здесь находятся могилы 24 заслуженных деятелей города и края.

На аллее есть определенные правила – например, на участках запрещены оградки, а высота и размер надгробий регламентированы.