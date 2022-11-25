В заповеднике Красноярского края беркут полчаса сражался с фотоловушкой

Фото: Р. Афанасьев

В Саяно-Шушенском заповеднике автоматический видеорегистратор стал жертвой нападения беркута. Хищная птица почти полчаса сражалась с непонятным предметом, рассказали в объединенной дирекции заповедника и национального парка «Шушенский бор».

Видеорегистратор нападение выдержал с честью и продолжил работать.

В дирекции рассказали, что беркут является одной из самых крупных хищных птиц на земле. Размах крыльев может достигать 2,5 метров, а весит такой гигант до 7 килограммов.

Беркут внесен в Красную книгу РФ. В Саяно-Шушенском заповеднике он успешно охотится на кабаргу, косулю, соболя, лису и нередко попадает в объективы фотоловушек.