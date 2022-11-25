Житель Курагино ответит перед судом за жестокое убийство собаки и избиение жены

Фото: Мария ЛЕНЦ

Утверждено обвинительное заключение по делу жителя Курагино, который на глазах у несовершеннолетних дочерей жестоко убил собаку. Второй эпизод, за который будут судить мужчину – угроза убийством жене, рассказали в прокуратуре края.

Преступление произошло в сентябре 2022 года. Кочергой, ножом и топором он убил домашнего пса. Все происходящее он заставил снимать на камеру телефона 13-летнуюю дочь. Высказывались версии, что на жестокую расправу мужчина пошел после того, как собака укусила трехлетнюю дочь.

Однако спустя некоторое время житель Курагино избил свою жену и пригрозил ей убийством. Чтобы обезопасить семью, мужчину заключили под стражу. Свою вину он признал под давлением собранных доказательств.

Уголовное дело рассмотрит суд.