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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 7:43

Житель Курагино ответит перед судом за жестокое убийство собаки и избиение жены

Мужчине вменяют две статьи, жестокое обращение с животным и угрозу убийством
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Утверждено обвинительное заключение по делу жителя Курагино, который на глазах у несовершеннолетних дочерей жестоко убил собаку. Второй эпизод, за который будут судить мужчину – угроза убийством жене, рассказали в прокуратуре края.

Преступление произошло в сентябре 2022 года. Кочергой, ножом и топором он убил домашнего пса. Все происходящее он заставил снимать на камеру телефона 13-летнуюю дочь. Высказывались версии, что на жестокую расправу мужчина пошел после того, как собака укусила трехлетнюю дочь.

Однако спустя некоторое время житель Курагино избил свою жену и пригрозил ей убийством. Чтобы обезопасить семью, мужчину заключили под стражу. Свою вину он признал под давлением собранных доказательств.

Уголовное дело рассмотрит суд.