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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:18

В аэропорту Красноярска уже на три часа задержали рейс до Пхукета

Первый вылет на море отложен на неизвестное время
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 25 ноября, из аэропорта Красноярска должен был вылететь первый рейс до Пхукета, Таиланд. Однако, судя по информации онлайн-табло, вылет задержан.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» должен был подняться в воздух в 10.20. Новое время вылета указано было указано на 14.05, однако воздушное судно пока остается в аэропорту.

Похожая ситуация произошла и в аэропорту Новосибирска. Рейс до Бангкока, который должен был вылететь еще 7.05 утра, перенесли на 15.00. Сейчас пассажиры уже начали процедуру регистрации.