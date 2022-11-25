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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 7:10

В Шарыповском районе мать обвиняют в гибели годовалого и двухлетнего мальчиков, угоревших на пожаре

Женщина оставила малышей без присмотра, и ушла в гости со старшим ребенком
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото СК

Фото СК

В Шарыповском районе Красноярского края завершено расследование уголовного дела в отношении матери, чьи двое детей – годовалый и двухлетний мальчики – угорели на пожаре. Как сообщают в Следкоме, сейчас материалы расследования направлены в прокуратура для утверждения обвинительного заключения, а затем будут переданы в суд.

Напомним, что вечером 15 октября мать пятерых детей, взяла старшего 8-летнего ребенка и ушла в гости к своей матери, которая проживает в этом же селе. Четверо детей – 7-летний мальчик, 5-летняя девочка, годовалый и двухлетний мальчики – остались дома одни. Отец был на вахте, поэтому дети были предоставлены сами себе.

Один из детей, пока не было мамы, нашел где-то фрагмент обоев и поджег его в печи. Потушить самостоятельно не смог, огонь быстро перекинулся на мебель, стены и пол. Из пожара успели выскочить 7-летний мальчик и 5-летняя девочка. Еще двое малышей выбраться не смогли. Их тела были обнаружены при тушении. Как выяснилось в последствии, оба они погибли из-за острого отравления угарным газом.