С начала зимнего сезона с Красноярских железных дорог убрали более 800 грузовых вагонов снега

С начала сезона с Красноярских железных дорог убрали более 800 грузовых вагонов снега Фото: ИВАНОВА Диана

На железных дорогах Красноярского края с начала зимнего сезона работает 70 специализированных снегоуборочных и снегоочистительных машин. С путей уже убрали более 800 грузовых вагонов снега – больше 53 тысяч кубометров, рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги.

В некоторых районах края высота снежного покрова доходит до одного метра. Чтобы поезда ходили без задержек, рабочие используют плужные и роторные снегоочистители, уборочные и пневмообдувочные машины, а также самоходные снегоуборочные поезда.

Помимо техники, с обледенением успешно борется автоматизированная система электрообогрева стрелочных переводов.